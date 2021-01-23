ويسعى فريق إيه سي ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، لتأمين صدارته لجدول ترتيب الكالتشيو.
ومن المتوقع أن تشهد مباراة ميلان الظهور الأول للمهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بعدما أعلن ستيفانو بيولي، أمس الجمعة، جاهزيته لخوض مواجهة أتلانتا.
وأعلن نادي ميلان الإيطالي، الثلاثاء الماضي، تعاقده رسميًا مع المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، في صفقة انتقال حر.
وكانت آخر تجارب المهاجم الكرواتي نجم يوفنتوس السابق، مع الدحيل القطري، قبل أن يفسخ تعاقده معه في يوليو الماضي.
في المقابل يطمح أتلانتا في استعادة نغمة الانتصارات أمام الروسونيري، بعد التعادل آخر مباراتين في الدوري الإيطالي أمام جنوى بدون أهداف، وأمام أودينيزي 1 - 1.
ويتصدر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، بفارق 3 نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد في المركز السادس بـ 33 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الظهور الأول لـ ماندزوكيتش.. صدام قوي بين ميلان وأتلانتا في الدوري الإيطالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.