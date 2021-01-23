الظهور الأول لـ ماندزوكيتش.. صدام قوي بين ميلان وأتلانتا في الدوري الإيطالي

يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره أتلانتا اليوم، السبت، في تمام السابعة مساء، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق إيه سي ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، لتأمين صدارته لجدول ترتيب الكالتشيو.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة ميلان الظهور الأول للمهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بعدما أعلن ستيفانو بيولي، أمس الجمعة، جاهزيته لخوض مواجهة أتلانتا.

وأعلن نادي ميلان الإيطالي، الثلاثاء الماضي، تعاقده رسميًا مع المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، في صفقة انتقال حر.