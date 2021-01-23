مواعيد مباريات اليوم السبت 23 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، اليوم السبت 23 يناير 2021، أبرزها مباريات في الدوري الإسباني والدوري الألماني والدوري الفرنسي. الدوري الإنجليزي استون فيلا - نيوكاسيل .. الساعة العاشرة مساء .. قناة beIN Sports HD 2 الدوري الإسباني هويسكا - فياريال .. الساعة الثالثة مساء ..قناة beIN Sports HD 3 اشبيلية - قاديش .. الساعة الخامسة والربع مساء .. قناة beIN Sports HD 3 ريال سوسيداد- ريال بيتيس .. الساعة السابعة والنصف مساء .. قناة beIN Sports HD 3 ديبورتيفو الافيس - ريال مدريد .. الساعة العاشرة مساء مساء .. قناة beIN Sports HD 1 الدورى الايطالي روما vs سبيزيا - الساعة الرابعة مساء - قناة beIN SPORT HD 4 ميلان vs أتالانتا - الساعة السابعة مساء - قناة beIN SPORT HD 5 أودينيزي vs إنتر ميلان - الساعة السابعة مساء - قناة beIN SPORT HD 4 فيورنتينا vs كروتوني - الساعة العاشرة إلا الربع مساء - قناة beIN SPORT HD 4 الدوري الألماني أرمينيا بيلفيلد vs إنتراخت فرانكفورت - الساعة الرابعة والنصف مساء أوجسبورج vs يونيون برلين - الساعة الرابعة والنصف مساء باير ليفركوزن vs فولفسبورج - الساعة الرابعة والنصف مساء فرايبورج vs شتوتجارت - الساعة الرابعة والنصف مساء ماينز vs لايبزيج - الساعة الرابعة والنصف مساء هيرتا برلين vs فيردر بريمن - الساعة السابعة والنصف مساء الدوري الفرنسي لانس vs نيس - الساعة السادسة مساء - قناة beIN SPORT HD 6 موناكو vs أولمبيك مارسيليا - الساعة العاشرة مساء - قناة beIN SPORT HD 6 كأس الاتحاد الإنجليزي ساوثهامبتون vs آرسنال - الساعة الثانية والربع عصرا - قناة beIN SPORT HD 2 برايتون vs بلاكبول - الساعة الخامسة مساء - قناة beIN SPORT HD 12 وست هام يونايتد vs دونكاستر روفرز - الساعة الخامسة مساء - قناة beIN SPORT HD 2 تشيلتنهام تاون vs مانشستر سيتي - الساعة السابعة والنصف مساء - قناة beIN SPORT HD 6 الدوري المصري غزل المحلة vs الإسماعيلي - الساعة الثانية والنصف عصرا - قناة أون تايم سبورت أسوان vs الزمالك - الساعة الخامسة مساء - قناة أون تايم سبورت

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