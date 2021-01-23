دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى هاشتاج النادى الأهلى ، وذلك بعد عرض الفيلم التوثيقى للنادى الأهلى و الذى يحمل "سر التاسعة".
وجائت تغريدات رواد تويتر كالتالى:
-أنا فضلت آخر 5 دقايق من الفيديو بتفرج مربع إيدي وعلى وشي ابتسامه وعين بتلمع لوحدها.. إحنا طلعنا بنحب النادي الأهلي أوي ياولاد
-السولية : لاعيبة كتير بتيجي وبتمشي وبيفضل النادي الاهلي رقم واحد ،معلول : قميص الاهلي هو اللي بيلعب وهو اللي بيدي بريق وهيبة للناس كلها.
-اول انطباع تاخده من الفيلم الوثائقى ده ان لعيبة الاهلى رجالة وعلي قدر المسئولية ويستاهلوا ان الواحد يدعمهم ويقف فضهرهم لانهم جنود النادي الاهلى العظيم
-عجبني أوي فيلم سر التاسعه حاجه جديدة مش بنشوفها في مصر توثيق بطولة غالية هيتفرج عليه الاجيال اللي بعدينا , للتاريخ برافو صاحب الفكرة شكرآ مجلس ادارة النادي الأهلي
-بس عجبني في فيديو سر التاسعة إنه حاول يوثق لحظات ما قبل التاسعة بأبسط ما يكون، من غير ما يلمح على ناس أو شخصيات معينة أو استهلاك لشعارات بعينها.. مجرد توثيق يفضل معاك سنين قدام بالفوز ببطولة إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي الأهلي
-محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى " خليكوا فاكرين إن الأهلى نادى مش عادى بيصنع طول عمره التاريخ و التاريخ مش بيتحقق ببطوله ولا اتنين الأهلى عينه على بكره وراه مجد بيسأل ماذا بعد .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد عرض "سر التاسعة".. هاشتاج النادى الأهلي يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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