نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيتوني يعلق على أول مباراة يقودها لريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح دافيد بيتوني المدرب المساعد للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بأنه سيقود الملكي في مواجهة ديبورتيفو ألافيس غدًا السبت وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني من أجل مساعدة زيدان الذي أصيب بفيروس كورونا والذي سيغيب عن تلك المواجهة.

وقال بيتوني في تصريحات المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس:"زيدان بحالة جيدة جدًا لقد تحدثت معه مؤخرًا وهو يحب كرة القدم لأنها شغفه ويعلم أنه في كرة القدم هناك لحظات معقدة لكنه متحفز".

وعن التحكيم، قال بيتوني: " هو أمر معقد ويجب تقبل ما يُحتسب لك وعليك".

وعن اقتراب رحيل أوديجارد من الرحيل، علق بيتوني قائلًا: "هو أمر لا أعرفه جيدًا وسنرى ما سيحدث معه وحتى الآن هو واحد من ضمن لاعبينا".

وعن موقف راموس، قال بيتوني: "لن يكون متواجدًا غدًا معنا، كارفاخال قام بجزء من التدريبات لكنه لن يكون معنا وسيبدأ التدريبات بشكل طبيعي يوم الإثنين المقبل".

وأضاف: "أقوم بعملي كمدرب مساعد، وأنا هنا لمساعدة زيدان الذي لن يتواجد معنا غدًا، لكنه سيقوم بتشجيع اللاعبين وإعطاء الطاقة والدعم للجميع".

وتابع: "أرى زيدان بابتسامة كل صباح، وكل يوم نستمتع بتدريب ريال مدريد، وحظينا اليوم بجلسة تدريبية جيدة للغاية في الصباح استعدادا لمواجهة ألافيس، وهذا هو الشيء المهم".

وأردف قائلًا: "اللاعبون تدربوا بقوة، وكل تركيزهم على المباراة ونحن جاهزون، ونحن نعمل على التفاصيل حول كيف سيكون زيدان معنا، والأهم أنه سيكون".

و عن الهزائم في كييف وألكوي, علق بيتوني قائلًا: " لا أرى أي أوجه تشابه بينهما، ونحن نعمل كل يوم وغدًا لدينا فرصة أخرى".

و عن قيامه بدور الرجل الأول لأول مرة, اختتم بيتوني تصريحاته قائلًا: " أعيش هذه اللحظة بحزن، أولا لأن زيدان ليس معنا، وثانيًا أريد أن أكون على طبيعتي قدر الإمكان".