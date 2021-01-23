نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحسم عودة محمد إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الزمالك برفض مناقشة عودة محمد إبراهيم نجم سيراميكا كليوباترا وذلك عقب وصول ترشيحات من جانب بعض الوسطاء لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب مسئولي القلعة البيضاء وذلك لعدم حاجتهم إلى اللاعب بسبب وجود أكثر من بديل في هذا المركز والاعتماد على أوباما بشكل أساسي بالإضافة إلى إمكانية توظيف المغربي أشرف بن شرقي هو الآخر في نفس المركز في حين يحتاج فيه الفريق إلى تدعيم في مراكز أخرى وبشكل سريع.

و كشفت تقارير صحفية أن تراجع مستوى محمد إبراهيم في الوقت الحالي هو سبب رفض مسئولو الزمالك, حيث لم يترك اللاعب أي بصمة مع فريق سيراميكا ويعتبر بمثابة الحاضر الغائب.

و يتمسك باتشيكو بأن تكون أي صفقة جديدة سوبر وتحقق الإضافة للفريق على كافة المستويات وأن يكون اللاعب الجديد أفضل من العناصر الحالية من الأساس وليس مجرد إتمام صفقة للشو الإعلامي أو إرضاء الجماهير.

محمد إبراهيم تألق مع مصر للمقاصة في الموسم الماضي وكان هناك صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضمه في الموسم الجاري لكن في النهاية أنهى اللاعب الاتفاق وانتقل لصفوف سيراميكا كليوباترا في الموسم الجاري بحثًا عن استمرار عروضه المميزة وهو ما لم يتحقق حتى الآن رغم مشاركته بشكل مستمر مع فريقه وحجز مكانه في التشكيل الأساسي.

ويضع البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك الأولوية بالنسبة له في التعاقد مع مهاجم سوبر في الخط الأمامي وذلك ليحل بديلا لمصطفى محمد في حالة رحيله بسبب تمسكه بخوض تجربة الاحتراف في يناير الحالي وهو ما دفع المدير الفني للقلعة البيضاء البحث عن عنصر سوبر ومميز في الخط الأمامي