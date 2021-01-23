نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يرفض الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض الدولي المغربى محمد أوناجم جناح الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، الرحيل عن صفوف الأبيض خلال سوق الميركاتو الشتوي الجاري.

ووجه أوناجم رفضه الإنتقال إلى أحد الفرق المغربية بسبب ضعف المقابل المادى بالمقارنة بما يحصل عليه فى داخل القلعة البيضاء.

وسبق وأشعل البرتغالى جايمى باتشكيو المدير الفنى للفريق، الضوء الأخضر أمام رحيل أوناجم بسبب عدم الاقتناع بإمكانياته الفنية.

وطلب البرتغالي من إدارة الحالية التي تدير شؤون نادي الزمالك التعاقد مع مهاجم أجنبى جديد، حال رحيل أوناجم عن الفريق خلال يناير الجاري.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة أسوان غدا في تمام الساعة الخامسة، على ستاد بتروسبورت بالقاهرة.

ويدخل أبناء ميت عقبة المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات حقق الفوز في 6 وتعادل في واحدة، وسجل لاعبوه 12 هدف، وسكنت شباكه هدفين.

وعلى الجانب الآخر، يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط، بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 2 وتعادل في واحدة وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9.