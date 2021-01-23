الرياضة

نجم ريال مدريد يتمسك بالرحيل قبل إغلاق الانتقالات الشتوية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الصحفي الإسباني إيدو بيدال على رغبة النرويغي مارتن أوديغادر في الرحيل عن ريال مدريد قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف خلال تصريحات إذاعية ل‘‘أوندا ثيرو‘‘ الإسبانية، إيدو بيدال: ‘‘أودريغارد يرغب في الرحيل على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ، ولن يحاول ريال مدريد بعد الأن إقناعه بتغيير رأيه‘‘.

وتابع : ‘‘زيدان غير مهتم بأوديجارد، وفي البرنابيو يدركون أنه سيكون من الأرجح له الرحيل والحصول على المزيد من الدقائق في فريق آخر‘‘.

واكمل إيدو : ‘‘تحاول الكثير من الفرق الأوروبية ضم اللاعب النرويجي على سبيل الإعارة‘‘.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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