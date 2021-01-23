نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل بيراميدز أمام نظيره نادي سموحة بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد الإسكندرية.

ومن المقرر أن يواجه نادي بيراميدز نظيره نادي الأهلي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة اون تايم سبورت المالكة لحقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن النادي الأهلي قد حقق فوزا هاما بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام نظيره نادي المقاولون العرب بالجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز.