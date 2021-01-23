مدافع الدحيل القطري: أنا زملكاوي.. وتمنيت عدم مواجهة الأهلي

وتابع: "كنت أتمنى عدم مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية، من أجل تتاح الفرصة للفريقين للتأهل إلى المباراة النهائية، ولكن في النهاية، أتمنى أن نقدم مباراة تليق بمستوى الكرة العربية".
وعن أفضل لاعبي الأهلي، قال أحمد ياسر المحمدي: "السولية وديانج وأفشة وعلي معلول، ووليد سليمان لكنه سيغيب عن البطولة".
كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أجرى قرعة كأس العالم للأندية في العاصمة السويسرية زيورخ، الثلاثاء الماضي، والتي أسفرت عن مواجهة الأهلي والدحيل بالدور الأول، على أن يصطدم الفائز منهما ببطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ في نصف النهائي.
وتقام بطولة مونديال الأندية في الفترة من 4 فبراير حتى يوم 11 من الشهر ذاته.
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