آرسنال يواجه ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.. اليوم

يحل فريق آرسنال ضيفا ثقيلا على نظيره ساوثهامبتون، اليوم السبت، في تمام الثانية والربع مساء، على ملعب ساينت ماري، ضمن منافسات الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسعى فريق آرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لحجز تذكرة التأهل إلى الدور المقبل.

كان فريق آرسنال تأهل إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على نيوكاسل بهدفين دون رد.

في المقابل يطمح ساوثهامبتون في مواصلة نتائجة المميزة هذا الموسم، بانتزاع الفوز من الجانرز.

يذكر أن فريق آرسنال هو بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على تشيلسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية.