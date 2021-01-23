فرج عامر يهاجم حامل راية مباراة بيراميدز وسموحة: الفاعل الرئيسي للمهزلة التحكيمية

هاجم المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، حكام مباراة فريقه أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري الممتاز، وذلك بسبب الكرة التي أمسكها شريف إكرامي من داخل المرمى بعد عبورها خط المرمي وعدم احتسابها هدف لصالح سموحة.
وتعادل سموحة مع بيراميدز 1 - 1 أمس، الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 9 للدوري الممتاز.
وكتب فرج عامر، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": احمد بكر حامل الراية في مباراة سموحة وبيراميدز هو الفاعل الرئيسي للمهزلة التحكيمية التي حدثت ، راجعوا تصرفاته خلال المباراة كيف منع انفراد كيف ألغي هدف رآه بعينه ويعلم أنه هدف صحيح.. لماذا فعل ذلك؟ ومن اجل من؟ واين دور وائل فرحان حكم الڤار؟".
وأرسل نادي سموحة، شكوى رسمية ضد حكام مباراة فريقه أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري الممتاز لدى اتحاد الكرة، وذلك بسبب الكرة التي مسكها شريف إكرامي من داخل المرمى بعدما عبرت الخط.
وكتب فرج عامر، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "سموحة يتقدم بشكوى رسمية إلى اللجنة الثلاثية يطالب فيها بالتحقيق في وقائع مباراته مع بيراميدز".
وأضاف "عامر": "ويطالب سموحة بشطب حامل الراية باعتباره المسئول الأول عن عدم احتساب الهدف الذي دخل مرمى شريف إكرامي وإيقاف الحكم والتحقيق مع حكام الفار".
وتابع: "واحتساب سموحة فائزا في هذه المباراة أو إعادتها في نفس الملعب، وهدد سموحة بالتصعيد للفيفا في حالة التردد في ذلك من جانب اتحاد كرة القدم المصري".
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