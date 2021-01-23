نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم لكرة اليد 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق المنتخب الوطني لكرة اليد فوزًا مهمًا على منتخب بيلاروسيا بنتيجة 35 – 26، فى ثاني مباريات المنتخب الوطني في الدور الرئيسي من المسابقة.

ومن المقرر أن تنتهي منافسات تلك البطولة، والتي تستضيفها مصر، يوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة اليد، لمواجهة نظيره منتخب سلوفينيا في ثالث مواجهات الفراعنة في الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم 2021، مساء غدًا الأحد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.