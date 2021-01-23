نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب 5 لاعبين عن ريال مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن غياب 5 لاعبين عن المران الجماعي للفريق، ولهذا السبب تأكد غيابهم عن مواجهة ديبورتيفو ألافيس المقبلة.

ويهبط ريال مدريد ضيفًا على نظيره ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم السبت في إطار مواجهات الجولة الـ 20 من عمر الليغا.

ووفقاً لما ورد بصحفية "أرانشا رودريغيز"، فإن هناك 5 لاعبين تأكد غيابهم عن قائمة زيدان في مباراة اليوم أمام ألافيس، وقد يصل العدد إلى ستة".

وأضافت:"ولم يتمكن سيرجيو راموس ومارتن أوديغارد وفيدي فالفيردي وناتشو من حضور مران الفريق أمس مع المجموعة، ليتأكد غياب الرباعي عن مباراة اليوم".

وتابعت:"جاء غياب راموس وفالفيردي بسبب المران داخل صالة الألعاب الرياضية بعد المعاناة من إصابة عضلي مؤخرًا، وعلى غياب ناتشو بسبب دخوله في حجر صحي بعد اكتشاف مخالطته لأحد الحالات الإيجابية لفيروس كورونا".

وواصلت:"أما عن غياب أوديغارد جاء بسبب القيام بوضع التفاصيل الأخيرة على رحيله إلى أرسنال على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الشتوية الجارية، ليتأكد غيابه عن مباراة الغد".

وأختتمت:"من المتوقع أن يصل عدد الغائبين إلى ست لاعبين، حيث ينتظر زيدان معرفة قدرة داني كارفاخال من المشاركة في المباراة من عدمها بعدما تدريب مع المجموعة اليوم وتماثله للشفاء".