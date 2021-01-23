دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج سر التاسعة، وذلك بعد الفيلم التوثيقى الذى أنتجته إدارة الإعلام بالنادى الأهلى وتم عرضه أمس الجمعة . وجائت تغريدات المتابعين كالتالى: -الجزء المفضل لدي هو القاضية ممكن؟ # سر_التاسعة -قلة قد تغادر ، لكن الأهلي لا يزال غير قابل للكسر # سر_التاسعة #YallaYaAhly # WeAreAlAhly # سر_التاسعة -نحن آسفون ، نوادى أفريقيا..تذكرت هذه اللحظة # سر_التاسعه -أكثر لاعب ينتمي إلى الأهلي ويحبّه ، نحبك بدلة قلب معلول. # سر_التاسعة -أعظم نادي في العالم. # سر_التاسعة -أعظم نادى فى الكون # سر_التاسعة فيما أطلق النادي الأهلي عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي مساء أمس الفيلم الوثائقي «سر التاسعة». ويرصد الفيلم كواليس وأسرارًا تذاع للمرة الأولى في رحلة تتويج فريق الكرة ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، التي قادته إلى العودة من جديد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر التاسعة يتصدر تويتر.. ومغردون: الأهلى أعظم نادى فى العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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