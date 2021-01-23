الهزيمة مرفوضة.. تعرف على فرص صعود مصر إلى ربع نهائي مونديال اليد

، في المباراة التي أقيمت أمس، الجمعة، على صالة استاد القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي.

وضع منتخب مصر قدما في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها أرض الفراعنة، وذلك بعد اكتساح نظيره البيلاروسي بنتيجة ( 35 - 26)

وظهر المنتخب المصري بشكل مميز خلال أحداث الشوط الأول، وسط تفوق من محمد الطيار حارس مرمى المنتخب وتمكنه من التصدى لرميات المنتخب البيلاروسي، وانتهى بتقدم منتخب مصر بنتيجة (21 - 14 ).

وفي الشوط الثاني، استمرت هيمنة لاعبي منتخب مصر على مجريات اللقاء، حتى انتهت المباراة بفارق 9 لصالح مصر.

ترتيب مجموعة مصر بالمجموعة الرابعة بعد الفوز على بيلاروسيا:

- السويد: 6 نقاط

- مصر: 6 نقاط

- روسيا: 5 نقاط

- سلوفينيا: 5 نقاط

بيلاروسيا: نقطتين

مقدونيا: نقطتين

فرص مصر في التأهل إلى الدور ربع النهائي:

وتنص لوائح مونديال اليد على تأهل الاول والثاني من كل مجموعة بالدور الرئيسي، إلى الدور ربع النهائي.

- فوز مصر على سلوفينيا في مباراة الغد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الرئيسي سيضمن صعود الفراعنة.

- تعادل منتخب مصر سيضمن أيضا تأهل منتخب مصر، دون النظر لأي نتائج آخرى.

- يودع منتخب مصر بطولة كأس العالم حال الهزيمة أمام سلوفينيا، حيث سيتجمد رصيد الفراعنة عند 6 نقاط، وبالتالي يفقد فرصة التأهل كمركز ثانٍ.