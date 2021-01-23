محمد جاد يهنئ المنتخب الوطنى بالفوز على بيلاروسيا بفارق 9 أهداف

وهنأ محمد جاد، في مقطع الفيديو، المنتخب المصري لكرة اليد، بمناسبة فوزه الكبير، على منتخب بيلاروسيا، بفارق تسعة أهداف.
وتابع: "محدش قد لاعبي الأهلي في الفرحة، والفرحة حلوة مفيش كلام"، والأهلي قدم مباراة رائعة أمس وكان الأداء فوق المستوى، ولكن لكل مجتهد نصيب وان كل تعب له فرحته في نهاية الأمر".
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