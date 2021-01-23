بعد تصدره المركز الأول بالدرجة الثانية.. عروض الاحتراف تنهال على لاعبي الشرقية للدخان

أعلن نادي الشرقية للدخان، تلقيه عرضا رسميا من فريق الأنصار السعودي للحصول على خدمات اللاعب محمد الفيل، هداف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية.
ومازال النادي يدرس العرض المقدم للاعب، وترأس الجهاز الفني قبل رحيله، خصوصا أن الفريق ينافس بقوة على الصعود للدورى الممتاز.
في السياق نفسه، دخل السنغالي باباكار تشارليز صاحب الـ 23 عاما دائرة الاهتمام من فريق fc shrieff بدولة مالدوفيا بالاتحاد الأوروبي، للحصول عى خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ويحتل فريق الشرقية للدخان المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني برصيد 22 نقطة.
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