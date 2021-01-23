اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية تحدد: نسبة الحضور الجماهيرى للمباريات 30%

حددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية 2020، التي تنطلق في 4 فبراير المقبل، في الدوحة بقطر، نسبة الحضور الجماهيري في المباريات.
وقالت اللجنة خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن نسبة الحضور الجماهيري في المباريات ستحدد بـ 30% من سعة ملعبي استاد المدينة التعليمية وأحمد بن علي.
ويقام مونديال الأندية في الفترة من 4 وحتى 11 فبراير المقبل، على ملعبي استاد المدينة التعليمية واستاد أحمد بن علي.
وأسفرت القرعة، التي أجريت في مقر الفيفا بمدينة زيورخ السويسرية، يوم الأربعاء الماضي، عن مواجهة عربية خالصة بين الأهلي والدحيل القطري، في الدور ربع النهائي.
بينما أوقعت القرعة فريق تيجريس أونال المكسيكي، في مواجهة نظيره الكوري الجنوبي أولسان هيونداي.
وفي الدور نصف النهائي سيواجه بايرن ميونخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الفائز من مباراة الأهلي والدحيل.
فيما سيواجه بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد، الفائز من مباراة تيجريس أونال وأولسان هيونداي.
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