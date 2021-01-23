اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية تكشف أهم الإجراءات الاحترازية للبطولة

كشفت اللجنة لكأس العالم للأندية قطر 2020، عن أهم الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال فعاليات البطولة التي تنطلق في 4 فبراير المقبل بمشاركة 6 أندية.

ويقام مونديال الأندية في الفترة من 4 وحتى 11 فبراير المقبل، على ملعبي استاد المدينة التعليمية واستاد أحمد بن علي.

وأسفرت القرعة، التي أجريت في مقر الفيفا بمدينة زيورخ السويسرية، يوم الأربعاء الماضي، عن مواجهة عربية خالصة بين الأهلي والدحيل القطري، في الدور ربع النهائي، حيث سيلتقي الفائز منهما بـ بايرن ميونخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

ونقلًا عن صحيفة "العرب" القطرية، فإن البطولة ستشهد تطبيق نظام "الفقاعة الطبية" المبتكر والذي تقتصر فيه حركة اللاعبين والمسئولين والمنظمين وجميع المشاركين في البطولة، على مقر الإقامة وملاعب التدريب والاستادات، بهدف المحافظة على صحتهم وضمان سلامتهم.

وتشمل تدابير السلامة المعتمدة:

- إجراء اختبارات دورية للكشف عن المصابين بفيروس كوفيد-19

- استخدام وسائل نقل آمنة، والتعقيم المنتظم لاستادي البطولة، ومواقع التدريب، ومرافق الإعلام.

- تخصيص أطقم طبية في الاستادين طوال فترة البطولة.

وفي ضوء توجيهات وزارة الصحة العامة الرامية إلى منع تفشي الوباء خلال كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™، ستقام منافسات البطولة بحضور جماهيري بنسبة 30٪ من الطاقة الاستيعابية لكل استاد.



وللحصول على تذاكر المباريات؛ سيتعين على المشجعين إما تقديم ما يثبت حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو تعافيهم من الفيروس بعد الأول من أكتوبر 2020، أو إجراء فحص كوفيد-19 يُثبت خلوهم من الفيروس، وذلك قبل المباراة بـ 72 ساعة كحد أقصي.

إلى جانب ذلك؛ يجب على المشجعين الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء كمامات تغطي الأنف والفم، إضافة إلى الخضوع لفحص درجة الحرارة، وإبراز الحالة الخضراء على تطبيق احتراز المخصص لتتبع الحالات المصابة بالفيروس في قطر، عند الدخول إلى استاد المباراة.



وسيجري تجهيز استادي البطولة بعيادات طبية متاحة للمشجعين عند الحاجة لأي مساعدة طبية.



تذاكر بأسعار معقولة

تتوفر فئات تذاكر المباريات بأسعار معقولة وفق أسبقية الشراء، وبأسعار تتراوح من 10 ريال قطري لتذكرة الفئة الثالثة للمباريات الخمس الأولى حتى 300 ريال قطري لتذكرة الفئة الأولى للمباراة النهائية. وتتاح تذاكر مباريات البطولة حصريًا عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني: https://fcwc2020.com/

دعوة المشجعين لاستخدام المترو والوصول مبكرًا

يُنصح المشجعون باستخدام مترو الدوحة للانتقال إلى استادي البطولة، والوصول قبل ساعة واحدة على الأقل من انطلاق المباراة، ويتصل كل من الاستادين بالخط الأخضر في مترو الدوحة، حيث تقع محطة الرفاع على مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من استاد أحمد بن علي، بينما يتصل استاد المدينة التعليمية بالمترو عبر محطة المدينة التعليمية التي تقع على مسافة أمتار من الاستاد.