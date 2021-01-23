مصدر باتحاد الكرة: الفيفا يمدد عمل اللجنة الثلاثية لمدة ٣ أشهر

ترددت أنباء قوية داخل اتحاد الكرة عن بقاء اللجنة الثلاثية للجبلاية برئاسة المهندس أحمد مجاهد لمدة ٣ أشهر .

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن اللجنة الثلاثية فى انتظار ورود خطاب رسمي بالتمديد لفترة ثلاثة أشهر مقبلة.

وأوضح المصدر أنه من الصعب إجراء انتخابات مجلس الإدارة لاتحاد الكرة نهاية شهر يناير الجاري بعد وصول رد وزارة الشباب والرياضة بعد الموافقة على استثناء الجبلاية من قرار انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات نهاية الشهر الجاري وفقا لتكليف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأشار إلى أن التمديد للجنة الثلاثية لاتحاد الكرة فترة ثلاثة أشهر يمنح الجبلاية الفرصة لإجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد بعد انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية صيف العام الجاري.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين لجنة ثلاثية لإدارة شؤون الجبلاية برئاسة المهندس أحمد مجاهد وعضوية الثنائى محمد الشواربي وأحمد حسام عوض وتوجيه الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة برئاسة عمرو الجنايني.