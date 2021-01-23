عجيز الشرباصي عن عدم احتساب هدف سموحة أمام بيراميدز: واقعة مشابهة حدثت في الدوري الإنجليزي

علق عجيز الشرباصي الحكم السابق على الحالة الجدلية فى مباراة سموحة وبيراميدز التى لم يحتسب خلالها الدولى محمد عادل هدفا لصالح الفريق السكندرى.
كانت مباراة سموحة وبيراميدز انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وانتقد فرج عامر رئيس النادي السكندرى عدم احتساب هدفا لصالح فريقه استنادا إلى أن الكرة تخطت حاجز مرمى شريف اكرامي.
وقال عجيز الشرباصي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بعد مشاهدة حالة سموحة وبيراميدز تذكرت حالة شيفلد يونايتد واستون فيلا فى الدورى الانجليزى.
وأضاف: وضعت مقارنة بين الحالتين التصوير المختلف وجودته وتوافر تقنية عين الصقر فى الدورى الانجليزى وعدم توافرها فى الدورى المصرى وعدم تدخل حكام الVAR فى الحالتين.
وتابع: فى انجلترا كان يمكن لVAR احتساب الهدف بعد المراجعة من خلال التصوير ولكنه أحترم الألة التى لم تعطى تأكيد بوجود هدف.
استطرد : فى حين أن حكام الVAR المصرى لم يمتلكوا لقطة واضحة بنسبة ١٠٠% ولا يوجد تقنية عين الصقر وان كل الاراء هى بالإحساس أو المنطق.
وتابع:"حتى لو حاولوا استخدام تقنيه خط التسلل على الحالة لاكتشاف مرور الكرة من عدمه فلن يستطيعوا لأن خط المرمى هو آخر حدود الألة..فكيف يكون حكام الVAR قد ارتكبوا لكارثة و ليس لديهم لقطة واضحة وظاهرة حتى يتدخلوا فى تغيير القرار".
واختتم عجيز الشرباصي حديثه قائلا : "أعتقد أن احترام القانون رفع عن حكام الVAR الخطأ".
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