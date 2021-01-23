بعد اكتساح بيلاروسيا.. حساب مونديال اليد: الفراعنة عاشوا ليلة مثالية

سلط الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم لليد 2021 على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" الضوء على اكتساح المنتخب المصري نظيره البيلاروسي بنتيجة (35 - 26)، في المباراة التي أقيمت أمس، الجمعة، على صالة استاد القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي.

وكتاب حساب مونديال اليد: "معنوياتٌ مرتفعة، فوزٌ كبير.. الفراعنة عاشوا ليلة مثالية بالأمس".

وظهر المنتخب المصري بشكل مميز خلال أحداث الشوط الأول، وسط تفوق من محمد الطيار حارس مرمى المنتخب وتمكنه من التصدى لرميات المنتخب البيلاروسي، وانتهى بتقدم منتخب مصر بنتيجة (21 - 14). وفي الشوط الثاني، استمرت هيمنة لاعبي منتخب مصر على مجريات اللقاء، حتى انتهت المباراة بفارق 9 لصالح مصر. ترتيب مجموعة مصر بالمجموعة الرابعة بعد الفوز على بيلاروسيا: - السويد: 6 نقاط - مصر: 6 نقاط - روسيا: 5 نقاط - سلوفينيا: 5 نقاط - بيلاروسيا: نقطتين - مقدونيا: نقطتين

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