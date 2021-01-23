نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة بالدورى السعودى للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الهلال لمواجهة قوية أمام الفيصلي ضمن مباريات الجولة ال 15 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين فى لقاء قوي بين الفريقين ويسعي الهلال لتحقيق الثلاث نقاط.

ويقام مباراة الهلال ونظيره الفيصلي ضمن مباريات الجولة ال 15 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين فى تمام الخامسة وربع مساءا بتوقيت القاهرة يوم الاثنين والسادسة وربع مساءا بتوقيت السعودية.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة بينما الفيصلي فى المركز الثانى عشر برصيد 15 نقطة.

وكان الهلال حقق الفوز الجولة الماضية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين على فريق التعاون بهدفين دون رد.