شرف لنا أن تكونوا معنا.. مدير بطولة العالم لكرة اليد يوجه رسالة إلى المشاركين

وجه حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا في مصر، رسالة إلى المشاركين والمتابعين للبطولة، التي تستمر منافساتها حتى 31 يناير الجاري.

وقال لبيب في الرسالة التي نشرها الموقع الرسمي للبطولة اليوم السبت: "أعزائي أسرة كرة اليد، إنه شرف كبير أن تكونوا هنا معنا في النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد، مصر 2021، معا نحتفل ونستمتع برياضتنا المحببة ونتنافس للفوز بأغلى لقب، لقب بطولة العالم وكأسها الغالي".

وأضاف: "لأسبوعين، يشاهد جمهور كرة اليد البطولة من خلال التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، بينما تتنافس فرق كرة يد على المستوى العالمي وتقدم أفضل مستوياتها على أراضي صالات البطولة... تلك النسخة، لها أهمية خاصة لنا كأسرة كرة اليد، ليس فقط لأنها بطولة العالم، ولكن لأنها الحدث الرياضي الأول في 2021 في ظل الظروف الصعبة الخاصة بفيروس كورونا".

وتابع: "نحن في اللجنة المنظمة، بالتنسيق مع سلطات عديدة بالحكومة المصرية والاتحاد الدولي للعبة ومنظمة الصحة العالمية، قدمنا أقصى ما لدينا للتأكد من إقامة كل المشاركين في مناخ صحي وآمن بمصر... مصر 2021 هي أيضا فرصة ذهبية للفرق التي تأهلت للألعاب الأولمبية – طوكيو 2020، والتي ستقام في صيف هذا العام، للاستعداد ومواجهة بعضهم البعض".

وأضاف في ختام رسالته: "أنا واثق بأننا نستمتع بمنافسات قوية ومثيرة بين كل الفرق، بينما تبقى علاقاتنا المثمرة هي أساس صداقتنا... نتمنى لكم إقامة سعيدة، مشاركة قوية، ومنافسة شريفة".