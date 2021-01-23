البنك الأهلي ينافس مصر المقاصة على ضم صبري رحيل

كشف مصدر مقرب أن فريق البنك الأهلى، بقيادة محمد يوسف، دخل في صراع مع مصر المقاصة على ضم صبرى رحيل لاعب فريق الاتحاد السكندرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وقبل غلق باب القيد والمقرر لها 31 يناير الجارى.

وطلب صبرى رحيل، من مسئولى الاتحاد السكندرى الرحيل، خلال الانتقالات الشتوية بسبب جلوسه على دكة البدلاء، وعدم المشاركة والاستعانة بالثنائى السيد سالم وفوزى الحناوى بالجبهة اليسرى.

وأبدى صبرى رحيل غضبه عقب مباراة المصرى الأخيرة، وطلب من حسام حسن المدير الفنى الرحيل خلال الانتقالات الشتوية، وتم عرض طلب اللاعب على مجلس الإدارة الذى وافق بشرط تقديم عرض مناسب.

وطلب حسام حسن، عدم مشاركة صبرى رحيل بالتدريبات الجماعية والتدريب منفردا بملعب النادى حتى يتم حسم مصير اللاعب، الذى يمتلك أكثر من عرض من أندية الدورى الممتاز ستقوم خلال الأيام القليلة القادمة بفتح قنوات الاتصال المباشر لمعرفة طلبات نادى الاتحاد.