الدوري المصري.. أحمد مدبولي وبابل يقودان تشكيل الإسماعيلي أمام غزل المحلة

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلي، تشكيل لاعبيه استعدادا لملاقاة غزل المحلة اليوم فى تاسع جولات مسابقة الدورى المحلى. التشكيل شهد عودة أحمد مدبولى، للتشكيل الأساسى والذى جاء كالتالى .. حارس مرمى .. محمد صبحى خط الدفاع .. البدرى ، مروان الصحراوى ، كاستيلو ، محمد بيومى خط الوسط .. محمد عادل ، محمود دونجا أمامهما .. أحمد مدبولى – أحمد مصطفى خط الهجوم .. بابل – فخر الدين بن يوسف على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى ، محمد عمار ، محمد هاشم ، شريفى ، صادق ، محمد مخلوف ، عماد حمدى ، شيلونجو ، الشامى.

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