كأس الاتحاد الإنجليزي.. النني يقود تشكيل أرسنال أمام ساوثهامبتون

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي لمواجهة ساوثهامبتون، ضمن منافسات الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهدت تشكيلة أرسنال الأساسية تواجد الدولي المصري محمد النني.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: بيليرين - هولدينج - حابرييل - سواريس.

خط الوسط: محمد النني - شاكا - ويليان - مارتينلي.

خط الهجوم: نيكولاس بيبي - نيكتاه.

ويسعى فريق أرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لحجز تذكرة التأهل إلى الدور المقبل.

كان فريق أرسنال تأهل إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على نيوكاسل بهدفين دون رد.

يذكر أن فريق أرسنال هو بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على تشيلسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية.