تشكيل غزل المحلة لمواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز

أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي بعد قليل على ملعب "زعيم الفلاحين" ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز.
وضم التشكيل كلا من: عمرو شعبان، محمد فتح الله، محمود علاء، أحمد عيد، هشام بلحة، أحمد النادري، خالد رسلان، إسلام فؤاد، أشرف السيد، بسام ماهر، ويحيى حامد.
ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط وجاء الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.
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