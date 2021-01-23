الوضع ليس جيدا.. محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير ليفربول عقب فوزه بجائزة لاعب الشهر

وجه النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، رسالة لجماهير ناديه، عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الريدز، عن شهر ديسمبر الماضي.

وأعلن موقع ليفربول الرسمي من قليل، فوز محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر في ليفربول عن شهر ديسمبر، بعد منافسة شرسة مع ساديو ماني، وربرتو فيرمينو.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لموقع ليفربول عقب تتويجه بالجائزة: "شكرًا جزيلًا، انها لطيفة ولكن نحن بحاجة فقط للفوز في المباريات القادمة".

وأضاف: "الوضع ليس جيدا في الوقت الحالي، لكننا بحاجة فقط إلى التركيز على كل مباراة من أجل تحقيق الفوز".

وتابع: "أريد أن أشكر الجماهير كثيرًا على تصويتهم لي، وأقول لهم نحن بحاجة فقط إلى التكاتف، ودعم الفريق، وأنا متأكد من أن كل شيء سيكون على ما يرام".

وفشل فريق ليفربول في تحقيق الفوز آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف، ثم خسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وتعادل مع مانشستر يونايتد بدون أهداف، وأخير خسر أمام بيرنلي بهدف دون رد.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز الإنجليزي برصيد 34 نقطة.