كأس الاتحاد الإنجليزي.. أرسنال يتأخر أمام ساوثهامبتون بهدف في الشوط الأول

تأخر فريق أرسنال أمام نظيره ساوثهامبتون بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب سانت ماري، ضمن منافسات الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء هدف ساوثهامبتون عن طريق جابرييل دوس سانتوس مدافع أرسنال "بالخطأ في مرماه" في الدقيقة 24، من عمر المباراة.

ويتواجد النجم المصري محمد النني ضمن تشكيلة أرسنال الأساسية التي تخوض مواجهة ساوثهامبتون.

وبدأ أرسنال المباراة بالتشكيل التالي: