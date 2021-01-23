جاء هدف ساوثهامبتون عن طريق جابرييل دوس سانتوس مدافع أرسنال "بالخطأ في مرماه" في الدقيقة 24، من عمر المباراة.
ويتواجد النجم المصري محمد النني ضمن تشكيلة أرسنال الأساسية التي تخوض مواجهة ساوثهامبتون.
وبدأ أرسنال المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: لينو
خط الدفاع: بيليرين - هولدينج - حابرييل - سواريس.
خط الوسط: محمد النني - شاكا - ويليان - مارتينلي.
خط الهجوم: نيكولاس بيبي - نيكتاه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كأس الاتحاد الإنجليزي.. أرسنال يتأخر أمام ساوثهامبتون بهدف في الشوط الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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