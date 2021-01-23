الهلال السوداني ينفي أي تفاوض مع لاعبين بالدوري المصري

نفى المهندس الطاهر يونس رئيس القطاع الرياضي بنادي الهلال السوداني، مفاوضتهم لأي لاعب بالدوري المصري خلال الساعات الماضية.
ونفى الطاهر يونس كل الشائعات التي تتحدث عن انتقال أو ارتباط أي لاعب بنادي الهلال، كما أشيع في بعض الصحف والمواقع والوكالات.
وأكد أن تسجيلات المحترفين تتم بصورة سرية للغاية، كما أنها تتم وفق إستراتيجية واضحة ومحصورة بين الجهاز الفني ولجنة التطبيع.
وهذا بالتعاون والتنسيق مع الرئيس الفخري لنادي الهلال سعادة المستشار تركي آل شيخ.
الجدير بالذكر أن الساعات الماضية، قد أثير أنباء عن بدء مفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك من أجل الانضمام لنادي الهلال، وهذا مانفاه أيضا مجلس إدارة القلعه البيضاء قبل أن يتم نفيه الآن من قبل مسؤولي نادي الهلال.
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