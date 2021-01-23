البنك الأهلي يتسلح بـ 24 لاعبا لمواجهة إنبي

أنهي فريق البنك الأهلي استعداداته لمواجهة إنبي غدا الأحد ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي يستضيفها ستاد بترو سبورت في الثانية والنصف عصرًا .
وعقب تدريب الفريق اليوم اختار محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي وجهازه الفني 24 لاعبًا ليدخلوا معسكر ليلة المباراة وتضم القائمة كلا من.
محمود الزنفلي واحمد السعدني واحمد صبحي في حراسة المرمى.
محمد كوفي ومحمد مجدي ومحمد دبش وأمير مدحت وأحمد ياسين واسامة ابراهيم وعاصم صلاح وبهاء مجدي في خط الدفاع.
معروف يوسف ومحمد مثناني وفلاديميرو ستيريلا وحسام الصانع في خط الوسط المدافع.. محمد حامد ومحمود قاعود ومحمد بسيوني وأحمد ياسر وشادي رضوان والوافد الجديد كريم بامبو في الوسط المهاجم.. أحمد علي وفادي فريد واحمد شرويدة في خط الهجوم.
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