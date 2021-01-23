الأزمة تشتعل.. رئيس سموحة يطلب شطب حامل راية مباراة بيراميدز والجبلاية ترفض العقوبات

تصاعدت أزمة اتحاد الكرة مع مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر عقب تقديم رئيس النادى السكندرى شكوى إلى الجبلاية للتضرر من عدم إحتساب هدف لفريقه فى مرمى المنافس رغم تخطى الكرة حاجز المرمى.

ورفضت اللجنة الثلاثية فى الجبلاية برئاسة المهندس أحمد مجاهد، توقيع أية عقوبات على حكم الفيديو وائل فرحان وحامل الراية فى اللقاء بعد توجيه إتهامات إلى الثنائى بالتسبب فى عدم احتساب هدفا لصالح فريق سموحة.

واستندت اللجنة الثلاثية فى الجبلاية إلى أن الواقعة يصعب على حامل الراية وحكم الفيديو حسم القرار ما ينجم عنه عدم صدور أى قرارات عقابية حيال ذلك.

وأعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، تقديم الفريق السكندري بشكوى رسمية لدى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة للمطالبة بشطب حكم الراية لمباراة سموحة وبيراميدز.