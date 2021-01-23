ودع فريق آرسنال كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الرابع بعد الهزيمة من ساوثهامبتون بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانيت ماري.

جاء هدف ساوثهامبتون والمباراة الوحيد عن طريق جابرييل دوس سانتوس مدافع أرسنال "بالخطأ في مرماه" في الدقيقة 24، من عمر المباراة. وتواجد النجم المصري محمد النني ضمن تشكيلة أرسنال الأساسية التي خاضت مواجهة ساوثهامبتون. وبدأ أرسنال المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: لينو خط الدفاع: بيليرين - هولدينج - حابرييل - سواريس. خط الوسط: محمد النني - شاكا - ويليان - مارتينلي. خط الهجوم: نيكولاس بيبي - نيكتاه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمشاركة النني.. أرسنال يودع كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ساوثهامبتون.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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