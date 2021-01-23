حافلة الزمالك تصل استاد بتروسبورت لمواجهة أسوان

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى استاد بتروسبورت استعدادًا لخوض مباراة أسوان المقرر لها مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.
وحرص لاعبو الفريق الأبيض على تفقد أرضية الملعب فور الوصول للاستاد قبل إجراء عمليات الإحماء، وفي نفس الوقت وصل فريق أسوان إلى ملعب المباراة استعدادا لخوض اللقاء.
ويحتل الفريق الأبيض المركز الثاني بجدول المسابقة برصيد 19 نقطة في حين يحتل ممثل الصعيد المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.
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