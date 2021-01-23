فرج عامر: الغندور معندوش كورونا وتم إبعاده عمدًا لإرضاء بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - علق فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على عدم طاقم تحكيم مباراة فريقي سموحة وبيراميدز والتي شهدت حالة جدل كبيرة بشأن القرارت التحكيمية.

وأكد فرج عامر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " الغندور معندوش كورونا وتم إبعاده عمدًا لإرضاء بيراميدز".

وعن حكم الراية الذي لم يحتسب هدف سموحة في شباك بيراميدز: "حكم الرابة فاجر".