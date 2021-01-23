أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم الجبلاية بسبب محمد الشناوي.. الزمالك يلغى قرارا لـ مرتضى منصور

علق عجيز الشرباصي الحكم السابق على الحالة الجدلية فى مباراة سموحة وبيراميدز التى لم يحتسب خلالها الدولى محمد عادل هدفا لصالح الفريق السكندرى.

أكد أحمد ياسر المحمدي مدافع فريق الدحيل القطري "شقيق حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك السابق"، أنه يشجع الزمالك منذ الصغر بسبب حبه لـ محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق. تصاعدت أزمة اتحاد الكرة مع مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر عقب تقديم رئيس النادى السكندرى شكوى إلى الجبلاية للتضرر من عدم إحتساب هدف لفريقه فى مرمى المنافس رغم تخطى الكرة حاجز المرمى.

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