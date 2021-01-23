تقدم روما عن طريق بورخا مايورال في الدقيقة 17، قبل أن ينجح سبيزيا في تعديل النتيجة عن طريق روبرتو بيكولي في الدقيقة 24.
وتقاسم روما وسبيزيا نسبة الاستحواذ على الكرة خلال الشوط الأول بواقع 50 % لكلا منهما.
وسدد روما 5 تسديدات طوال 45 دقيقة منها تصوبيتين على المرمى، بينما سدد سبيزيا تسديدتين منهما كرة وحيدة على المرمى جاء منها الهدف.
ويحتل روما المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد سبيزيا في المركز الـ 13 بـ 13 نقطة.
يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا " كوفيد 19" في المدرجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الإيطالي.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة روما وسبيزيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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