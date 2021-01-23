تأجيل انتخابات المكتب التنفيذي لرابطة القسم الثاني

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل انتخابات المكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الثاني المقرر اقامتها الأحد 24 يناير الحالي وذلك لعدم توافر العدد المطلوب من المرشحين المستوفين للشروط .
ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري في وقت لاحق عن تحديد موعد جديد .
تعقد أندية القسم الثانى، اليوم السبت، اجتماعا بمقر نادى الترسانة لحسم تشكيل رابطة الأندية المحترفة.
وحددت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد غدا، الأحد، موعدا لإجراء انتخابات رابطة الأندية المحترفة بالقسم الثاني.
وأوضح مصدر مطلع داخل الجبلاية أن دور الرابطة فى الأيام المقبلة سيتمثل في إدارة مسابقة دوري القسم الثاني وبحث تسويق المسابقة لخلق استفادة للأندية.
وقال إنه تم الاتفاق بشكل ودي بين أندية المجموعات الثلاث على أن ترشح كل مجموعة اثنين بالتوافق بينهم ليصبح ٦ أعضاء مرشحين بشرط الا يكونوا من أعضاء مجالس إدارات أو عاملين بالنادي، على أن يرشح اتحاد الكرة عضوا ليكون العدد بالرابطة ٧ أعضاء.
وأضاف: "أندية الصعيد استقرت على اختيار الدكتور ناصر الوصيف وصبري فراج، وفرق القاهرة استقرت على اختيار خالد لطيف ومحمد الطويلة، ومجموعة بحري اختارت اللواء مشهور أحمد وأحمد إبراهيم مجاهد".
واستطرد: "تم إغلاق باب الترشح في انتخابات الرابطة وستجري الانتخابات يوم ٢٤ يناير الجارى لحسم اختيار الرابطة رسميا".
وقال أيضا: "يحق لأي أحد غير عامل بنادٍ أو عضو بمجلس الإدارة الترشح بشرط تزكيته من ناديه الذي يلعب بالقسم الثاني".
تعقد أندية القسم الثانى، اليوم السبت، اجتماعا بمقر نادى الترسانة لحسم تشكيل رابطة الأندية المحترفة.
وحددت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد غدا، الأحد، موعدا لإجراء انتخابات رابطة الأندية المحترفة بالقسم الثاني.
وأوضح مصدر مطلع داخل الجبلاية أن دور الرابطة فى الأيام المقبلة سيتمثل في إدارة مسابقة دوري القسم الثاني وبحث تسويق المسابقة لخلق استفادة للأندية.
وقال إنه تم الاتفاق بشكل ودي بين أندية المجموعات الثلاث على أن ترشح كل مجموعة اثنين بالتوافق بينهم ليصبح ٦ أعضاء مرشحين بشرط الا يكونوا من أعضاء مجالس إدارات أو عاملين بالنادي، على أن يرشح اتحاد الكرة عضوا ليكون العدد بالرابطة ٧ أعضاء.
وأضاف: "أندية الصعيد استقرت على اختيار الدكتور ناصر الوصيف وصبري فراج، وفرق القاهرة استقرت على اختيار خالد لطيف ومحمد الطويلة، ومجموعة بحري اختارت اللواء مشهور أحمد وأحمد إبراهيم مجاهد".
واستطرد: "تم إغلاق باب الترشح في انتخابات الرابطة وستجري الانتخابات يوم ٢٤ يناير الجارى لحسم اختيار الرابطة رسميا".
وقال أيضا: "يحق لأي أحد غير عامل بنادٍ أو عضو بمجلس الإدارة الترشح بشرط تزكيته من ناديه الذي يلعب بالقسم الثاني".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأجيل انتخابات المكتب التنفيذي لرابطة القسم الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.