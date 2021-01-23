بعد التعادل مع غزل المحلة 2-2 .. الإسماعيلي تريند تويتر .. شاهد

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج الاسماعيلى بعد انتهاء مبارة نادى الاسماعيلى وغزل المحلة بنتيجة 2\2 . وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : و تعادل فريق غزل المحلة مع منافسه الاسماعيلي بنتيجة هدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب "زعيم الفلاحين" ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز. ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط وجاء الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد 7نقاط.

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