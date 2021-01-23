سر غياب شكري نجيب لاعب الإسماعيلي عن مواجهة غزل المحلة

يواصل فريق الإسماعيلي عروضه السيئة، بالتعادل الإيجابي أمام فريق غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الفلاحين ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري العام.

حيث سقط فريق الاسماعيلي في فخ التعادل امام غزل المحلة بنتيجة هدفين لكل منهما

وشهدت المباراة غياب شكري نجيب نجم الإسماعيلي، عن قائمة فريقه أمام غزل المحلة، دون إدلاء أسباب حقيقة عن سر غيابه.

وعلم موقع "دوت الخليج" أن السبب وراء غياب نجيب عن المباراة، هو قرار من أحد أفراد الجهاز المعاون، بسبب رفضه تغيير نجيب أمام المقاولون العرب في الجولة السابقة من عمر المسابقة المحلية.

وكان إيقاف "نجيب" عن المباراة دون إبلاغ اللاعب بالقرار، كما يدرس مجلس إدارة الإسماعيلي توقيع غرامة ١٠٠ ألف جنية على "نجيب" إرضاءًا للعضو بالجهاز المعاون للفريق.

يذكر أن "نجيب" تألق مع المقاولون العرب الموسم الماضي،خلال فترة إعارته تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، قبل أن يتمسك به الإسماعيلي ويرفض تجديد إعارته.

ويحتل الإسماعيلي المركز ال برصيد ٧ نقاط بجدول ترتيب الدوري العام.