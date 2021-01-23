خاص.. حقيقة رحيل زيدان عن ريال مدريد بعد هزيمة السوبر والكأس

كانت تقارير أكدت خلال الساعات الماضية أن إدارة ريال مدريد تدرس إقالة زين الدين زيدان من منصبه بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.
وقال إدوارد كورناجو في تصريحا خاص لـ " دوت الخليج": أن زيدان مستمر مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم الجاري بنسبة 100%، ولا توجد نية لإقالته.
وودع فريق ريال مدريد كأس السوبر الإسباني الأسبوع الماضي، بعد الهزيمة أمام أتلتيك بلباو 3 - 3، في الدور نصف النهائي، كما ودع كأس ملك إسبانيا من دور الـ 32، بعد الهزيمة أمام الكويانو الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة، بنتيجة 2 -1.
يذكر أن ريال مدريد أعلن أمس الجمعة، إصابة زين الدين زيدان بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس بعد اليوم السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.
ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ 41 نقطة.
يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفًا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.
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