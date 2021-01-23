الشوط الأول.. قطر تتقدم على البحرين 14-13 في مونديال اليد

انتهى الشوط الأول من لقاء عربي خالص بين منتخبي البحرين وقطر، في إطار منافسات الدور الرئيسي للمجموعة الثانية بكأس العالم لكرة اليد مصر 2021، بالصالة المغطاة لإستاد القاهرة، بتقدم منتخب العنابي بنتيجة 14-13 لمنتخب البحرين.
وشهد الشوط الأول ندية كبيرة من الفريقين في محاولة لتحسين الأوضاع داخل المجموعة وتحقيق نتيجة إيجابية.
وجاء مشوار المنتخب القطري بكأس العالم لليد مصر 2021، بالفوز على حساب أنجولا واليابان 30-25، 31-29، والخسارة من كرواتيا 24-26، والدنمارك 23-32.
أما منتخب البحرين، فقد استهل مشواره بخسارة أمام بطل العالم الدنمارك 34-20 والأرجنتين 24-21، والفوز على جمهورية الكونغو 34-27، وهزيمة أخرى من كرواتيا 28-18.
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