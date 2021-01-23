تشكيل أسوان لمواجهة الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان بقيادة علاء عبد العال عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم السبت في الجولة التاسعة للدوري. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى : عمر رضوان خط الدفاع : عمرو الحلواني - محمود شبانة – محمد جابر ميدو - أحمد سالم صافي خط الوسط: هيثم الفيل – محمد خليفة – سولمون منساه – أحمد صغيري – محمد أسامة خط الهجوم : جون أفيري

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