رئيس الزمالك يؤازر الفريق أمام أسوان

حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على الحضور لمقصورة ملعب بتروسبورت لمؤازرة الفريق في لقاء أسوان، والذي يجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.
وحضر رئيس النادي المباراة رفقة المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، والمستشار سامي صبحي أمين الصندوق، واللواء عصام العنتبلي نائب المدير التنفيذي للشئون المالية، والدكتور طارق حشيش المستشار المالي للنادي، وإبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية، والكاتب الصحفي عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك، والدكتور نبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة بالزمالك.
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