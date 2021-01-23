اتحاد الكرة يصدم سموحة فى أزمة هدف مباراة بيراميدز الملغي

أكد مسئولو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، أن حكام مباراة سموحة وبيراميدز لا يتحملون أية مسئولية عن إلغاء الهدف الذى أحرزه احد لاعبى الفريق السكندرى فى مباراة أمس الجمعة.
وتمسك مسئولو الجبلاية بأن تقنية الفيديو المعروفة بـ VAR هى المسؤلة عن إحتساب الأهداف ومراجعتها مشيرين إلى أن خاصية خط المرمى غير موجودة فى الوقت الراهن ضمن تقنية الفيديو.
وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: سموحة يتقدم بشكوي رسمية إلى اللجنة الثلاثية يطالب فيها بالتحقيق فى وقائع مباراته مع بيراميدز، ويطالب بشطب حامل الراية باعتبارة المسئول الأول عن عدم احتساب الهدف الذي دخل مرمى شريف إكرامي وإيقاف الحكم والتحقيق مع حكام الفار واحتساب سموحة فائزا فى هذه المباراة أو إعادتها فى نفس الملعب، وهدد سموحة بالتصعيد للڤيڤا فى حالة التردد فى ذلك من جانب اتحاد كرة القدم المصري.
أكد مسئولو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، أن حكام مباراة سموحة وبيراميدز لا يتحملون أية مسئولية عن إلغاء الهدف الذى أحرزه احد لاعبى الفريق السكندرى فى مباراة أمس الجمعة.
وتمسك مسئولو الجبلاية بأن تقنية الفيديو المعروفة بـ VAR هى المسؤلة عن إحتساب الأهداف ومراجعتها مشيرين إلى أن خاصية خط المرمى غير موجودة فى الوقت الراهن ضمن تقنية الفيديو.
وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: سموحة يتقدم بشكوي رسمية إلى اللجنة الثلاثية يطالب فيها بالتحقيق فى وقائع مباراته مع بيراميدز، ويطالب بشطب حامل الراية باعتبارة المسئول الأول عن عدم احتساب الهدف الذي دخل مرمى شريف إكرامي وإيقاف الحكم والتحقيق مع حكام الفار واحتساب سموحة فائزا فى هذه المباراة أو إعادتها فى نفس الملعب، وهدد سموحة بالتصعيد للڤيڤا فى حالة التردد فى ذلك من جانب اتحاد كرة القدم المصري.
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