نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز المالية وفاركو وكفر الشيخ في الجولة التاسعة من دوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة - مجموعة بحرى - عن فوز فريق كفر الشيخ علي فريق الأوليمبى بهدف دون رد سجله احمد اسماعيل كفته في الدقيقة 5 من الشوط الأول.

وحقق فريق مالية كفر الزيات فوزا غاليا على فريق بنى عبيد بهدفين مقابل هدف، حيث انتهى الشوط الأول فريق بنى عبيد بهدف محمد الشيخ في الدقيقة 40 واستطاع المالية تسجيل هدفين عن طريق مختار سليمان وأحمد مبروك في الشوط الثاني.



وفاز فريق فاركو على فريق الجزيرة المطروحى 3-0 سجلههم محمد زكريا شيكا في الدقيقة 15 من الشوط الأول وانطونى لوكوسا وحسن طارق في الشوط الثاني.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- حرس الحدود 18 نقطة

2- الأوليمبى 16 نقطة

3- أبو قير 15 نقطة

4- المالية 15 نقطة

5- فاركو 14 نقطة

6- البلدية 13 نقطة

7- كفر الشيخ 13 نقطة

8- سبورتنج 11 نقطة

9- الجزيرة 10 نقاط

10- دمنهور 10 نقاط

11- دكرنس 10 نقاط

12- المنصورة 9 نقاط

13- الرجاء 8 نقاط

14- الحمام 7 نقاط

15- بيلا 6 نقاط

16- بنى عبيد 5 نقاط