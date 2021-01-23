نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنها يتخطى عقبة طوخ ويواصل صدارة القسم الثالث في المقال التالي
وجاء تشكيل بنها بقيادة سعيد مدبولى مكون من، محمدالسعدنى وسعد عبد الله وأكرم صبحى وعزت دربالة ومحمد مصطفى كمنص ومحمد شوقى وإسلام فرج وحسين كرم وفى الهجوم عماد الصواف ومحمد سامبو ووليام.
أما محمد ثابت المدير الفنى لنادى طوخ بدأ المباراة بتشكيل مكون من : عمر صابر ومحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد الحليم واحمد صبحى ومحمد سعيد واحمد سمير وعبد الرحمن اسامة ونور الشاذلى وعبد الخالق عواد والمعتز بالله عبد النبى ومحمد خالد.
وادار المباراة تحكيميا محمد السعداوى وعاونه كلا من أحمد ابوزيد وناصر محمد من منطقة الدقهلية وسامى رفاعى مراقب المباراة .
أحرز هدف بنها محمد مصطفى كمنص فى الدقيقة ١٥ من عمر الشوط الأول وأضاع نادى طوخ ضربة جزاء فى الوقت بدل الضائع من الشوط الثانى ليخطف بنها ثلاثة نقاط غالية تعزز من صدارته للمجموعة .
بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى بنها الى النقطة ٢٠ ويواصل تصدره لمجموعة القاهرة بينما توقف رصيد طوخ عند النقطة ٩ محتلا المركز الحادى عشر من جدول المسابقة.