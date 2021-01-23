نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنها يتخطى عقبة طوخ ويواصل صدارة القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق نادى بنها فوزا غاليا على فريق طوخ على ملعب بنها بميت راض فى الجولة العاشرة المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .



وجاء تشكيل بنها بقيادة سعيد مدبولى مكون من، محمدالسعدنى وسعد عبد الله وأكرم صبحى وعزت دربالة ومحمد مصطفى كمنص ومحمد شوقى وإسلام فرج وحسين كرم وفى الهجوم عماد الصواف ومحمد سامبو ووليام.



أما محمد ثابت المدير الفنى لنادى طوخ بدأ المباراة بتشكيل مكون من : عمر صابر ومحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد الحليم واحمد صبحى ومحمد سعيد واحمد سمير وعبد الرحمن اسامة ونور الشاذلى وعبد الخالق عواد والمعتز بالله عبد النبى ومحمد خالد.



وادار المباراة تحكيميا محمد السعداوى وعاونه كلا من أحمد ابوزيد وناصر محمد من منطقة الدقهلية وسامى رفاعى مراقب المباراة .

أحرز هدف بنها محمد مصطفى كمنص فى الدقيقة ١٥ من عمر الشوط الأول وأضاع نادى طوخ ضربة جزاء فى الوقت بدل الضائع من الشوط الثانى ليخطف بنها ثلاثة نقاط غالية تعزز من صدارته للمجموعة .



بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى بنها الى النقطة ٢٠ ويواصل تصدره لمجموعة القاهرة بينما توقف رصيد طوخ عند النقطة ٩ محتلا المركز الحادى عشر من جدول المسابقة.