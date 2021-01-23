نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتائج مباريات الجولة العاشرة بالمجموعة التاسعة بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنتهت قبل لحظات مباريات الجولة العاشرة بالمجموعة التاسعة بالقسم الثالث التى أقيمت اليوم السبت حيث تختتم الجولة غدا بلقاء شربين و الأمير الذى يقام بستاد شربين .

تعادل شيكو بهدف لمثله أمام ضيفه السنبلاوين، فيما حقق نبروه فوزا صعبا أمام اتحاد المنزلة بهدف دون مقابل.

وتمكن بلقاس من تحقيق الفوز خارج ملعبه على دقادوس بهدفين نظيفين، فيما حسم التعادل الإيجابى مباراة ميجاسبورت و شبان بدواى بثلاثة أهداف لكلاهما.

وحقق عمال المنصورة فوزا غاليا على حساب فريق الخيارية بهدف دون مقاب،ل فيما تعادل منية سمنود أمام ضيفه مياه الدقهلية بدون أهداف.