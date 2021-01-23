نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز ناصر ملوي والقوصية والخارجة والوادي الجديد وتعادل الفكرية بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم اليوم مباريات الأسبوع الثامن لمسابقة دوري القسم الثالث، للمجموعة الثالثة، حيث فاز فريق مركز شباب ناصر ملوي، علي فريق الوليدية، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي.

كما فاز فريق القوصية، علي فريق مركز شباب مغاغه، برباعية نظيفة، في المباراه التي شهدها ملعب مطاي.